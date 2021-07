Willy’s Wonderland: trailer italiano dell’horror con un silente Nicolas Cage

Arriverà direttamente in Home Video, grazie ad Eagle Pictures, il singolare horror in cui Nicolas Cage... non proferisce parola!

Willy’s Wonderland, con Nicolas Cage, arriverà nel nostro Paese on demand, dal 12 agosto, e in DVD e Blu-Ray a partire dal 15 settembre: vi presentiamo il trailer italiano di questo inquietante horror, in cui Cage interpreta un viandante misterioso e decisamente taciturno.

Questa la sinossi ufficiale:

In un paesino sperduto dell’America più profonda un uomo (Nicolas Cage) buca tutte le ruote della sua rombante Camaro ed è costretto a diventare il custode del Willy’s Wonderland, un locale dismesso e fatiscente che un tempo era frequentato dalle famiglie del posto: a pulizia conclusa, la sua auto sarà rimessa a nuovo. Non immagina minimamente che la tavola calda è maledetta e che i suoi pupazzi meccanici custodiscono, tra i loro ingranaggi, le anime di una setta di serial killer satanisti che tempo addietro avevano seminato il panico nella zona. Per il nuovo custode del locale tutto questo si trasformerà in un truculento spargimento di sangue oltre che a uno spasso senza eguali…

Leggi anche: