Willow: la serie sequel Disney+ cambia nuovamente regista

Nuovo avvicendamento ai vertici della serie tv Lucasfilm per Disney+, Willow, sequel diretto del film del 1988 di Ron Howard: Stephen Woolfenden prende infatti il posto di Jonathan Entwistle, senza, per fortuna, strascichi negativi a livello di tempistiche di produzione.

Entwistle era arrivato a gennaio inoltrato per sostituire Jon M. Chu -a cui erano subentrati problemi di schedule- affermando fosse “un sogno divenuto realtà”. Purtroppo, a quanto pare, a causa di un importante recast tra i protagonisti del film, la produzione è stata leggermente rimandata, andando stavolta a cozzare con gli impegni dello stesso Entwistle, che ha dovuto rinunciare per non sacrificare anche Hello Tomorrow, per cui aveva già preso impegni con Apple TV+.

L’arrivo di Woolfenden, ad ogni modo, è stato subitaneo, quindi ha permesso di girare immediatamente, e i primi due episodi sono ora già stati completati.

La serie, attualmente, non ha ancora una data d’uscita, ma sappiamo che sarà un sequel effettivo del film originale, con Warwick Davis a riprendere il suo storico ruolo e, nel cast, anche Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel e Tony Revolori, con Jonathan Kasdan e Wendy Mericle a fare da showrunner.

Leggi anche: