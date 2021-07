WhatsApp permette ora di unirsi alle chiamate di gruppo già iniziate

Nella giornata di oggi Facebook ha annunciato una nuova feature per WhatsApp, già disponibile per tutti a partire da oggi, che farà particolarmente felici gli utenti che si trovano spesso a effettuare chiamate grazie al sistema integrato nell’applicazione. Nello specifico, si parla questa volta della possibilità di unirsi alle conversazioni di gruppo già iniziate, con un sistema particolarmente facile da sfruttare e intuitivo.

Grazie alla nuova feature sarà ora possibile ignorare le chiamate per entrare a far parte di queste grazie all’utile menù presente nella home, nonché uscire da una chiamata per un qualunque motivo e rientrare in seguito, favorendo quindi i classici “salottini” che altre applicazioni permettono da tempo con facilità, come i server di Discord per citarne una.

Il tutto vale sia per le chiamate vocali che per le videochiamate, le quali verranno differenziate dal logo diverso per evidenziare la possibilità di usare la webcam e di essere visti dagli altri membri del gruppo. C’è da dire che nonostante si tratti di una novità quasi scontata, la presenza dell’aggiunta potrà risultare particolarmente comoda per gran parte della community.

Questa volta non abbiamo a che fare con un rumor o con una funzione beta, visto che questa nuova possibilità dovrebbe già essere presente per i vostri dispositivi, ovviamente solo nel caso in cui effettuiate l’update o ne abbiate già avuto premura. Come confermato sul sito ufficiale, l’aggiornamento è ancora in fase di lancio, e potreste quindi non riuscire a visualizzarlo sin da subito, ma la situazione si sbloccherà sicuramente nel giro di qualche ora o giorno.

Si tratta di una novità piuttosto interessante, e non ci resta che scoprire ora quale sarà la prossima mossa di Facebook per migliorare la sua app di messaggistica con ulteriori funzionalità, che scopriremo presto in seguito a ulteriori aggiornamenti ufficiali.