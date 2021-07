Space Jam: New Legends, LeBron James festeggia il primo posto al botteghino

Space Jam: New Legends, il sequel con LeBron James protagonista, ha totalizzato 31.65 milioni di dollari nel suo week-end di apertura, segnando un canestro importante: abbastanza per andare al primo posto in classifica ma anche per conquistare il podio di film per famiglie più visto al cinema dall’inizio della pandemia e miglior risultato per Warner Bros. nello stesso periodo, battendo anche (di poco) Godzilla vs. Kong. Si tratta anche del miglior risultato della carriera del regista, Malcolm D. Lee.

Quanto basta, insomma, per permettere al grande cestista di festeggiare su Twitter, linkando l’articolo di Deadline che riporta questi record, accompagnandolo a un semplice “Ciao Haters!” con tanto di faccina.

Calcolando anche che il film è disponibile anche su HBO Max (similarmente a quanto avvenuto con Black Widow su Disney+, ma senza pagamento di una fee aggiuntiva) si tratta certamente di un buon risultato, decisamente soddisfacente e superiore alle aspettative di molti, calcolando anche le recensioni quantomeno tiepide di molta critica; non si tratta, comunque, di un successo incredibile che ne cementa un eventuale terzo capitolo a prescindere, calcolando anche che la concorrenza da battere era già in sala da tempo: da Black Widow al decisamente meno ambizioso Escape Room 2 passando per Fast & Furious 9 (grande successo ma oramai in sala da un mese).

Nelle sale italiane il film arriverà solo a partire dal 23 settembre, quando in America sarà presumibilmente già uscito in Home Video.

Questa la sinossi della pellicola:

Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.

