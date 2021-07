Monster Hunter: Legends of the Guild, trailer italiano del film Netflix

Dal popolare videogioco Capcom arriva un film animato in CGI, Monster Hunter: Legends of the Guild, disponibile su Netflix dal 12 agosto.

In un mondo in cui umani e mostri spaventosi convivono in un equilibrio precario, il giovane cacciatore Aiden lotta per proteggere il villaggio da un drago distruttivo: ecco il trailer di Monster Hunter: Legends of the Guild, dal 12 agosto su Netflix.

Il film racconta l’origin story di Aiden, quello che in Monster Hunter 4 viene citato come Ace Cadet e in Monster Hunter World è l’Excitable A-Lister: questa è la storia di come è diventato un vero e proprio Monster Hunter.

Questa la sinossi del film:

Umani, natura e mostri giganti coesistono in un mondo che mantiene un equilibrio precario. Un giovane uomo di nome Aiden, autoproclamatosi “cacciatore”, protegge il suo isolato villaggio. Un giorno, scopre che il suo villaggio è minacciato al Drago Antico, un mostro avvolto nel mistero. Bisognoso di trovare un modo per salvare il proprio villaggio, Aiden lascia la sua casa e si imbarca in un viaggio nell’ignoto in compagnia di Julius, un cacciatore di prima classe e membro della Gilda dei Cacciatori, insieme ai suoi compagni…

