Tigers: trailer, poster e foto dal dramma sportivo in arrivo al cinema

“All’ombra di San Siro” è il titolo del best-seller autobiografico di Martin Bengtsson che ha fatto da base per la realizzazione di Tigers, film diretto da Ronnie Sandahl, già esperto nel campo dei biopic sportivi dato che è sua la sceneggiatura di Borg McEnroe.

Il film, che uscirà il 22 luglio sui grandi schermi italiani grazie ad Adler Entertainment, racconta un dramma di formazione sull’ossessione ardente di un giovane in un mondo in cui tutto, e tutti, hanno un prezzo, una “una corsa sulle montagne russe della vita e della morte attraverso la moderna industria del calcio” come viene citato nell’introduzione in calce al trailer.

La storia è quella, autentica, del sedicenne prodigio del calcio Martin Bengtsson (interpretato da Erik Enge), che approda in Serie A, a Milano, in un contesto sportivo ostile e competitivo che può influire pesantemente sulla psiche di un giovane.

