Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn promette un film denso di emozioni

James Gunn, attualmente, è impegnato nella promozione di The Suicide Squad: Missione Suicida, così come nella realizzazione dello spin-off dedicato a Peacemaker: sappiamo, tuttavia, che a breve le sue attenzioni torneranno verso la Marvel, per portare a compimento il terzo Guardiani della Galassia, nonché un singolare Holiday Special. Cosa possiamo attenderci, in merito ai toni di queste opere?

Intervistato da Entertainment Weekly, il regista americano ha rivelato:

Sto ancora girando Peacemaker, ma sto già iniziando a lavorare a Guardiani 3. La sceneggiatura è pronta da parecchio, oramai. Ho giochicchiato con il copione nel corso degli anni, ma basilarmente è lo stesso di tre anni fa. Una roba piuttosto pesante, in verità. È una storia di maggior peso, duqneu un processo emozionale da intraprendere.

E l’Holiday Special annunciato da tempo?

Oh, quello è semplice: è una bomba. L’ho scritto un paio di mesi fa e ne sono davvero, davvero soddisfatto. Procederò a girarlo insieme a Guardiani 3. Useremo alcuni degli stessi set. Penso che ne verrà fuori un bello speciale natalizio.

L’Holiday Special è atteso per Natale del 2022, mentre Guardiani della Galassia Vol. 3 per maggio 2023: a quanto pare, ad ogni modo, potrebbe essere l’ultimo film di Gunn per la Marvel (almeno per ora).

