Black Widow: la regista tesse le lodi della piccola Ever Anderson e parla di un eventuale prequel

Già nei trailer e nelle clip di Black Widow abbiamo avuto modo di notare la presenza di un flashback in cui si narra l’adolescenza di Natasha Romanoff: la giovane attrice che impersona la futura superspia è Ever Anderson, figlia di Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson. La regista Cate Shortland ha avuto modo di parlare del casting della promettente figlia d’arte:

Abbiamo provinato molte ragazze, ma non appena abbiamo notato Ever e abbiamo visto cosa è in grado di fare, è stato automatico. Eh, sì, che gioia che è. Penso che se vorrà lavorare sodo farà molta strada. Penso sia una bellissima attrice, molto istintiva. È stato grandioso averla sul set, era impavida. In alcune delle scene di lotta che aveva, a pezzetti, dovevamo praticamente staccarla dalle persone perché andava a ruota. Ricordo che la prima volta che ha urlato in Russo -dato che lo parla fluentemente- mi sono venuti i brividi.

La domanda, a quel punto, è sorta spontanea: perché non un prequel del prequel, con Natasha nel passato? O magari, un film con Yelena proiettato nel futuro?

Penso siano tutti grandi personaggi e penso che quel che vogliono le persone sia diversità. Penso che vogliamo vedere supereroine che prendono a calci i cattivi. Penso siamo tutti interessati a vederne ancora.

Insomma, la porta è aperta alle possibilità, ma non c’è ancora nulla di concreto. Del resto, i piani per l’universo Marvel per i prossimi anni sono già ampiamente decisi, ma c’è sempre spazio per qualche novità: staremo a vedere.

