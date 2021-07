Law & Order: uno degli interpreti occasionali accusato di omicidio

Isaiah Stokes, che è apparso in serie come Law & Order e Boardwalk Empire, è stato accusato di omicidio a New York.

Isaiah Stokes è comparso in un episodio di Law & Order, e fa strano accostare questa partecipazione televisiva con l’accusa di omicidio che gli è stata appena mossa. Stokes è stato accusato di aver sparato venerdì scorso ad un uomo, in pieno giorno, nel Queens a New York.

La vittima di Isaiah Stokes si trovava nella sua Jeep al momento dell’aggressione, il suo nome è Tyrone Jones, ed aveva 37 anni. Secondo quanto mostrato dai video, Stokes al momento del crimine è uscito dall’auto muovendosi sulla strada che sta tra Linden Boulevard e la 200esima, si è accostato al veicolo della vittima che si trovava all’interno di una Jeep Grand Cherokee, ed ha sparato undici colpi.

L’avvocatessa del distretto del Queen Melinda Katz ha dichiarato:

L’imputato è accusato di aver scaricato undici colpi di arma da fuoco durante questo attacco frontale. La violenza d’arma da fuoco è troppo diffusa nel Queens, e non consentiremo che diventi la norma.

Isaiah Stokes rischia 25 anni di carcere. Per quanto riguarda la sua carriera sullo schermo, prima dell’accusa di omicidio, Stokes è comparso in produzioni come Law and Order, Power, e Boardwalk Empire. Inoltre è conosciuto anche nell’ambiente del rap con il nome di I$AIAH.