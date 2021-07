Game of Thrones: le serie animate in produzione sono ora tre

Dopo la fine di Game of Thrones in tv, oramai due anni fa, si è molto discusso di come il franchise avrebbe potuto continuare, tra annunci e smentite varie; attualmente, però, siamo ancora al nulla di fatto. Tra i vari progetti di cui si è parlato c’era anche una non ben precisata serie animata, di cui si erano perse le tracce: ebbene, secondo le fonti di Hollywood Reporter, le serie animate in programma ora sarebbero ben tre.

Una di queste (non è ben chiaro se la prima di cui si era parlato) sarebbe ambientata nell’Impero Dorato di Yi Ti, una regione del continente di Essos all’estremo limite sud-est del mondo conosciuto. Si tratta di uno dei luoghi più antichi e dalle società più avanzate di tutta la lore di Game of Thrones, ispirata alla Cina imperiale, ma nella serie tv HBO è stata a malapena accennata.

C’è ampio spazio di manovra in proposito, dunque, contando che comunque potrebbero esserci collegamenti tramite il personaggio di Corlys Velaryon, che sarà centrale nella serie live action House of the Dragon. E, sempre a proposito di spin-off in live action, mentre House of the Dragon (che avrà i Targaryen come protagonisti) appare confermata, Flea Bottom dovrebbe essere stata cancellata… semmai sia mai stata davvero un’opzione. Si dice, difatti, che la serie ambientata nei bassifondi di Approdo del Re fosse, in realtà, poco più che una proposta sul tavolo della produzione e mai una effettiva carta da giocare.

Per il resto, a parte le due nuove misteriose serie animate, tra le più papabili restano 10000 Ships, sulle origini del casato dei Martell, e 9 Voyages, dedicato ai Velaryon.

