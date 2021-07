Finale europei, in Inghilterra crollano le prenotazioni nei ristoranti italiani

Dopo la finale degli europei, in Gran Bretagna sono crollate le prenotazioni nei ristoranti italiani. A dirlo è un report di The Fork UK.

17—Lug—2021 / 11:12 AM

L’Inghilterra continua a serbare rancore all’Italia, per usare un eufemismo. Crollano le prenotazioni dei ristoranti italiani, a dare la notizia è The Fork UK, piattaforma leader per la prenotazione da smartphone disponibile anche nel nostro paese.

The Fork, nelle giornate immediatamente successive alla finale degli europei che ha visto la vittoria degli azzurri sull’Inghilterra, ha registrato un drastico crollo nelle prenotazioni presso i ristoranti italiani. Le prenotazioni sono calate del 55%. Insomma, gli inglesi starebbero disertando in massa pizzerie, trattorie e altre cucine di ispirazione italiana o gestite da italiani.

Un fenomeno che avevamo già visto con il turismo: nelle ore successive alla brutta sconfitta degli inglesi ai rigori, agli hotel di Roma sarebbero arrivate oltre 300 disdette dall’Inghilterra, come riportava lo scorso mercoledì TGCom24 e diverse altre testate. Anche in questo caso si parla di numeri importanti, il calo è quantificabile nel 40% degli arrivi nella capitale. Certo, così titolavano i quotidiani, ma vale la pena di ricordare che dal 21 giugno chiunque arrivi dalla Gran Bretagna deve sottoporsi a cinque giorni di isolamento obbligatorio. Anche questo non è d’aiuto.

Ma gli inglesi non servano rancore solo agli italiani, gran parte del livore lo riservano ai loro giocatori. Dopo l’epidemia di commenti razzisti contro alcuni giocatori della nazionale, questa settimana è dovuto intervenire Boris Johnson, annunciando l’intenzione di approvare provvedimenti più seri per chi viene beccato a scrivere commenti ignobili online.