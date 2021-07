The Last Of Us: Jeffrey Pierce, Murray Bartlett e Con O’Neill nella serie HBO

Jeffrey Pierce, Murray Bartlett e Con O’Neill si uniscono al cast della serie TV dedicata a The Last of Us: ecco i loro ruoli.

La serie TV di HBO dedicata a The Last of Us ha trovato tre nuovi membri del cast: stiamo parlando di Jeffrey Pierce, Murray Bartlett e Con O’Neill. Pierce ha già occupato un ruolo anche nel videogioco originale da cui è tratta la serie.

Jeffrey Pierce nel videogioco su The Last of Us ha prestato la propria voce per il personaggio di Tommy, il fratello di Joel, mentre nella serie TV interpreterà un character completamente nuovo, che viene descritto come uno dei ribelli nella zona di quarantena. Il ruolo di Tommy sarà invece occupato da Gabriel Luna.

Mentre Murray Bartlett, che è già comparso in The White Lotus, e Con O’Neill, che è apparso nella serie TV su Chernobyl, occuperanno i ruoli di Bill e Frank. Si tratta di due sopravvissuti alla pandemia, che vivono isolati in città. Bill è presente nel videogioco durante uno dei momenti più toccanti.

La serie vede già tra i membri nel cast l’interprete di Game of Thrones e di The Mandalorian, Pedro Pascal, assieme a Bella Ramsey, che faranno da protagonisti. Neil Druckmann farà da sceneggiatore al progetto. Mentre il creatore di Chernobyl, Craig Mazin, farà da showrunner, e Kantemir Balagov dirigerà l’episodio pilota. Altri episodi verranno diretti da Jasmila Žbanić e Ali Abbasi.

Tra gli altri membri del cast ci saranno Merle Dandridge che farà Marlene, e Nico Parker che farà la figlia di Joel, Sarah.