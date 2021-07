Pornhub e Ilona Staller assieme per rendere i musei ‘meno noiosi’

Pornhub ha presentato 'Classic Nudes', un tour dedicato all'arte erotica custodita nei più importanti musei del mondo. Per l'occasione ha arruolato Ilona Staller.

16—Lug—2021 / 11:22 AM

Pornhub lancia l’iniziativa ‘Classic Nudes’: “alcune persone pensano che i musei siano noiosi, e se vi dicessimo che ospitano una collezione di porno inestimabili””, recita la pagine del sito dedicata al progetto. Il sito per adulti si è alleato con alcuni volti leggendari della scena, come l’attrice di adozione italiana Ilona Staller, in arte Cicciolina.

L’obiettivo è chiaro: accendere l’interesse per i musei in un pubblico molto specifico. Pornhub ha organizzato un tour virtuale all’interno dei più importanti musei del mondo. Tutta l’attenzione viene rivolta all’erotismo nell’arte classica. Dal Museo Del Prado, passando la National Gallery, Museo d’Orsay, il Louvre, il Met e anche gli Uffizi.

Pornhub ‘Classic Nudes’ ti porta all’interno dei musei più importanti del mondo, con un tour virtuale dedicato all’erotismo nell’arte classica. Il sito per adulti ha arruolato alcune guide eccellenti, come Cicciolina.

Se la Staller introduce il progetto, la presentazione delle opere vere e proprie spetta all’attrice Asa Akira, che all’interno del progetto ha illustrato oltre 30 diverse opere. Il tour è interattivo e si può seguire dalla pagina ufficiale del progetto. Il nome delle diverse sezioni è localizzato in italiano, mentre la descrizione di ogni opera d’arte è completamente in inglese. Trovate la pagina dell’iniziativa a questo link, ma attenzione: non tutte le pagine sono completamente SFW.