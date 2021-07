Libero De Rienzo: muore a 44 anni l’attore vincitore del David di Donatello

A soli 44 anni, stroncato da un infarto, è morto l’attore Libero De Rienzo, che nel 2002 ha ottenuto il Premio David di Donatello come miglior attore non protagonista grazie alla sua partecipazione al film Santa Maradona di Marco Ponti.

Il corpo di Libero De Rienzo è stato ritrovato nella sua casa di Roma ieri sera alle 20. L’interprete, che è stato anche regista e sceneggiatore, lascia la moglie Marcella Mosca e due figli. De Rienzo è nato a Forcella nel 1977 ed è cresciuto a Roma dall’età di due anni.

Tra le sue altre partecipazioni possiamo menzionare La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo, Miele di Valeria Golino, e poi la saga di Sydney Sibilia Smetto quando voglio, ed i sequel Smetto quando voglio- Masterclass e Smetto quando voglio – Ad honorem. Ma De Rienzo viene anche ricordato per il suo ruolo in Fortapàsc di Marco Risi, film in cui ha interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani.

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha dichiarato: