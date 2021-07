LEGO e la rimozione dalla vendita della cover per armi da fuoco simile ai mattoncini

Nello stato dello Utah, l’azienda Culper Precision aveva messo in vendita nei giorni scorsi una cover per pistola Glock colorata con i colori base LEGO, rosso, blu, giallo e verde e con tanto di stud sui lati. Il Gruppo LEGO si è immediatamente mosso per far rimuovere dalla vendita questo prodotto, cosa che è poi stata fatta.

Lo stesso presidente dell’azienda, Brandon Scott, ha dichiarato al Washington Post che a seguito di una comunicazione ricevuta dai legali di LEGO, hanno prontamente rimosso dalla vendita il kit, che, riteniamo, non ha bisogno di parole per essere descritto.

Il sito BrickFinder ha inoltre riportato il comunicato di LEGO che definisce questa come come “idea completamente ripugnante”.

We have contacted the manufacturer and they have removed the product from their website. We find the idea completely abhorrent. ~ The LEGO Group

Purtroppo però pare che un minimo quantitativo (meno di 20) di kit siano stati venduti prima della rimozione.

Mentre tutte le grandi aziende si stanno muovendo per affrontare il problema delle disuguaglianze, come ad esempio il caso dell’astronave di Boba Fett che LEGO stessa non chiama più “Slave I”, è quantomeno assurdo che poi aziende che trattano armi da fuoco utilizzino un brand così forte, soprattutto fra i bambini, per vendere oggetto di quel tipo.