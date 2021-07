Google ora ti permette di cancellare la cronologia degli ultimi 15 minuti

Google ha presentato una nuova feature per la sua versione mobile. Presto il motore di ricerca permetterà di cancellare la cronologia delle ricerche effettuate nell’arco degli ultimi 15 minuti.

L’opzione, ricorda The Verge, era stata annunciata per la prima volta in occasione dell’I/O 2021, assieme ad altre nuove funzioni per Chrome. In queste ore la cancellazione rapida della cronologia è in fase di roll-out e, almeno negli USA, dovrebbe divenire disponibile per tutti a breve.

Curiosamente, per il momento è disponibile esclusivamente sull’app Google per iOS, mentre gli utenti Android dovranno aspettare la fine del 2021. È relativamente insolito, contando che Android è l’ecosistema di riferimento di Google.

In compenso, Google darà più possibilità di personalizzazione anche da desktop. Ad esempio ora è possibile impostare una auto-cancellazione della cronologia periodica: ogni 18 o 36 mesi. Ovviamente sarà sempre possibile cancellare la cronologia delle ricerche manualmente. Google offre poi anche la possibilità di proteggere la propria cronologia delle ricerche con una password. Insomma, gli strumenti per difendere la privacy non mancano. Quantomeno dagli altri, Google continuerà a poter usare la vostra attività per proporvi inserzioni personalizzate.