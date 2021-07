Google: dimesso uno dei VP di Google Cloud per il suo passato antisemita

Il vicepresidente delle developer relations di Google Cloud si è dimesso a causa del suo passato antisemita: l’azione che lo ha spinto a doversene andare è stata la pubblicazione di un manifesto su LinkedIn riguardante la relazione tra Israele e Palestina, oltre che il suo passato.

Subito Amr Awadallah ha provato a correre ai ripari affermando come questo suo testo fosse promotore di tolleranza e comprensione, ma i dipendenti hanno subito evidenziato il modo in cui l’ormai ex vicepresidente ha definito gli ebrei, parlando infine anche dei suoi ideali passati.

Il post, pubblicato il 13 giugno, dal nome “We are one!” iniziava con una dichiarazione forte che parlava di come Awadallah odiasse in passato gli ebrei, raccontando poi come il lavoro fatto insieme a Mendel Rosenblum (founder di VMWare) lo avesse fatto “convertire” all’accettazione e all’amore verso gli ebrei.

Nello stesso post, composto da più di 10.000 parole, ha spiegato anche che dopo un’analisi fatta con 23andMe, ha visto di avere una discendenza ebrea dello 0,1%. Subito è arrivata la risposta di uno dei dipendenti di Google Cloud, Daniel Golding:

Da un lato, sono grato che non odi più i miei figli. Dall’altro, questo ha reso il lavorare con te come uno dei miei colleghi davvero più difficile. La precedente situazione ha reso l’essere un leader ebreo in Google difficile. Questo lo ha reso quasi insostenibile. Non sono sicuro del perché tu abbia scritto queste cose con il tuo titolo e l’affiliazione alla compagnia ed è frustrante. Potevi tranquillamente farlo come privato cittadino.

Awadallah era entrato in Google nel 2019, dopo aver co-fondato la compagnia di servizi cloud Cloudera. Dopo una discussione molto lunga tra il VP e i dipendenti, Eyal Manor ha condiviso una mail interna che confermava il suo allontanamento dall’azienda.

