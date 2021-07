What we do in the Shadows 3: il teaser trailer è online

FX e Hulu hanno proposto il teaser trailer di What we do in the Shadows 3, la terza stagione della serie televisiva che arriverà il 2 settembre.

FX e Hulu hanno diffuso il teaser trailer di What we do in the Shadows 3, la terza stagione della serie ispirata dal film di Taika Waititi, che farà il suo esordio il 2 settembre. Nel breve filmato possiamo vedere una situazione simpatica che frappone l’oscurità dei personaggi e delle ambientazioni del telefilm, con la luminosità di una scena proposta da un visore in realtà virtuale.

Qui sotto trovate il teaser trailer di What we do in the Shadows 3.

Al centro del telefilm ci sono le vicende di quattro vampiri che vivono insieme a Staten Island, a New York. Questa è la sinossi di What we do in the Shadows 3, comunicata assieme alla notizia riguardante la data d’uscita degli episodi: