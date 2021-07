Nightmare on Elm Street: Elijah Wood vorrebbe fare un nuovo film

Elijah Wood è conosciutissimo per aver lavorato alla trilogia de Il Signore degli Anelli, ma l’attore vorrebbe entrare a far parte di nuovi franchise, e, qualche tempo fa, ha parlato a Comicbook.com del fatto che sarebbe interessare a partecipare ad un nuovo film su Nightmare on Elm Street.

L’interprete, con la SpectreVision, ha collaborato come produttore alla realizzazione di diversi film horror. Queste sono le parole di Elijah Wood su una sua possibile partecipazione alla realizzazione di Nightmare on Elm Street, e ad un’apertura anche verso un popolare film tratto da Stephen King:

Abbiamo avuto molte discussioni su un nuovo Nightmare on Elm Street, e su quanto sarebbe fantastico esplorare di nuovo questo universo narrativo, rivedendo di nuovo Freddy Krueger. Sarebbe affascinante. E poi un altro progetto che m’intrigherebbe sarebbe lavorare a Grano Rosso Sangue, non tanto facendo un rifacimento del primo film, ma dando spazio alla storia originale del racconto.

Insomma, Elijah Wood vorrebbe prendere in mano dei pezzi importanti di cinematografia horror per ridare loro vita, consegnandoli ad una nuova generazione. Ci riuscirà? Sarebbe bello rivedere un nuovo film su Freddy Krueger, considerando che è dal 2010 che non ne viene proposto uno per il grande schermo.