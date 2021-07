Dogecoin, il co-creatore ripudia le criptovalute: “sono una tecnologia di destra”

Il co-creatore dei Dogecoin, Jackson Palmer, ha riaperto il suo account Twitter per dire la sua. A quanto pare uno dei due ingegneri dietro alla criptovaluta meme non è più un grande fan di questa tecnologia. Anzi.

After years of studying it, I believe that cryptocurrency is an inherently right-wing, hyper-capitalistic technology built primarily to amplify the wealth of its proponents through a combination of tax avoidance, diminished regulatory oversight and artificially enforced scarcity.

— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021