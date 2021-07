What If…? è solo la prima delle serie animate Marvel Studios

What If...?, l'intrigante serie targata Marvel Studios che reimmagina quanto accaduto nell'MCU, a quanto pare, è solo l'inizio per una nuova era di cartoon Marvel.

Le serie animate tratte dai personaggi Marvel vanno in onda da decenni, ma si è sempre trattato di prodotti a sé: anche quelle prodotte negli ultimi anni, per quanto abbiano cercato di ricalcare gli eroi del cinema, non erano certo in continuity. What If…? è la prima serie animata Marvel Studios e, per quanto non sia precisamente in continuity, data la sua natura di Elseworld, fa comunque capo e riferimento diretto al Marvel Cinematic Universe. E, com’era facile intuire, sarà solo la prima di tante.

Un annuncio di lavoro sul sito ufficiale di recruitment Disney, difatti, offre un posto di responsabilità come direttore di produzione non solo in Marvel, ma più precisamente presso la “Marvel Streaming Animation” che sembrerebbe essere la divisione che si occuperà dei progetti animati supereroistici in onda su Disney+.

Possiamo immaginare, dunque, che la formula del “What if” sia piaciuta in Marvel e si voglia replicare con una nuova stagione (le possibili storie, del resto, sono infinite) nonché che ci sia anche la volontà di continuare ad esplorare i personaggi del MCU con grande libertà, andando a narrare avventure inedite e a coprire archi narrativi incompleti o espandibili con costi molto contenuti.

Staremo a vedere dove porterà questo andazzo: nel frattempo attendiamo l’arrivo di What If…? su Disney+.

Creando un multiverso di infinite possibilità, What If…? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri. La nuova serie, diretta da Bryan Andrews con AC Bradley come capo sceneggiatore, offre l’azione tipica del MCU con un tocco insolito. La prima serie animata Marvel Studios sarà disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 11 agosto.

