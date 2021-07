Today at Apple: gli episodi del workshop sbarcano su YouTube

Apple ha deciso di offrire alcuni dei propri contenuti in maniera completamente gratuita su YouTube, piattaforma che fino a oggi non era stata considerata per questo fattore da parte dell’azienda. Si parla nello specifico dei workshop Today at Apple presentati dal 2017 negli store retail dell’azienda, dov’è possibile imparare moltissimi dettagli su software e device del colosso di Cupertino.

Questi tutorial sono iniziati ad apparire online in seguito all’inizio della pandemia, come ripreso sulle pagine di Engadget, per poi finire su YouTube nella giornata di oggi, permettendo quindi a tutti gli utenti di accedere con comodità alle informazioni presentate durante i workshop. Si parte dal video che permette di imparare a disegnare su Pages, semplicemente seguendo le istruzioni e scoprendo le basi della piattaforma nel corso di circa 10 minuti.

Resta da verificare quali saranno i nuovi episodi, e come riusciranno a trasportare in maniera semplice le informazioni dei workshop sulla piattaforma video, a cui accede pubblico di ogni età per fruire di contenuti di ogni tipologia, e che quindi risulta perfetta per materiale didattico di questo tipo. Apple ha già confermato che nuove sessioni di Today at Apple arriveranno su YouTube nel futuro, anche se non è ancora chiara l’effettiva cadenza di pubblicazione dei contenuti in questione.

C’è da specificare che si tratta, almeno per il momento, di comunicazioni pressoché unilaterali, visto che i commenti sono stati disabilitati sotto il primo video caricato, forse per evitare la potenziale tossicità fra utenti, che andrebbe di conseguenza moderata. Apple non è quindi alla ricerca di feedback, e pare abbia un programma ben definito per divulgare sulla piattaforma le informazioni dei Today at Apple, che arricchiranno il canale principale dell’azienda, il quale conta attualmente oltre 14 milioni di iscritti, ed è quindi un palcoscenico già in ottima forma.