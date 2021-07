The Witcher: CDPR svela la speciale statua di Yennefer the Kunoichi

CD Projekt Red svela un nuovo pezzo da collezione per i fan di The Witcher: la statua di Yennefer the Kunoichi, dalla linea di The Witcher: Ronin.

Vi abbiamo parlato, l’altro giorno, di The Witcher: Ronin, l’elseworld di The Witcher ambientato in un contesto nipponico di cui CDPR ha già rilasciato le skin per Gwent e due meravigliose statue; prossimamente arriverà l’albo a fumetti, ma nel frattempo ecco arrivare anche le prime immagini della nuova statua da collezione che raffigura Yennefer in versione ninja, ovvero come una Kunoichi dai poteri magici.

Il videotrailer di ben due minuti della statua ci permette di dare un’occhiata ravvicinata ai dettagli, ulteriormente specificati sul sito ufficiale dello shopping di CDPR.

Si tratta di una figure alta in totale 17 pollici e dipinta a mano, con data di consegna prevista per dicembre 2021. Costo? 320 euro + spese di spedizione, non esattamente economica ma del resto si tratta di una statua da collezione in edizione limitata.

Questa la descrizione ufficiale:

Pochi possono conquistare le arti oscure del ninjutsu; anche solo per arrivarci vicino, bisogna mantenere livelli di solidità, abilità e forza interiore quasi inottenibili. Vi mostriamo Yennefer in versione potente kunoichi dall’antico Giappone, finemente adattata alle necessità di una vita avvolta in un’oscurità così mortale.

