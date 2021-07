Reddit ha bannato u/SaveVideo, un popolare bot usato per salvare i video automaticamente

Reddit ha staccato la spina a u/SaveVideo, un popolare bot usato dagli utenti per scaricare i video. L'autore: "le divinità hanno parlato, rischiavo guai legali".

u/SaveVideo ha smesso di funzionare. Il popolare bot era usato dagli utenti di Reddit per salvare comodamente i video postati dagli altri utenti. Il creatore del bot non ha avuto altra scelta. Dopo essere stato contattato direttamente dall’amministrazione del sito ha scelto di staccare la spina al servizio: “rischiavo conseguenze legali”.

Le divinità di Reddit hanno deciso e io sono obbligato ad obbedire, altrimenti rischio una causa legale. È stato un piacere servirvi in tutti questi mesi. Ad ogni modo, come vuole il detto, tutte le cose belle presto o tardi finiscono

ha detto il creatore di SaveVideo.

Il bot consentiva di salvare i video caricati direttamente su Reddit, e quindi non i semplici embed da siti come YouTube o dai post sui social. Il bot scaricava automaticamente il video, privando l’utente della noia di dover usare strumenti più complessi.

A quanto pare, Reddit non era un gran fan del bot e in particolare della possibilità che i video caricati dagli utenti potessero uscire dalla piattaforma, con problemi per la privacy e, soprattutto, di copyright.

Non è la prima decisione divisiva presa da Reddit, che recentemente ha annunciato la morte dell’iniziativa SecretSanta, uno degli eventi più attesi e aprezzati dagli utenti del forum.

