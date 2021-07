Razer Blade 17: annunciato il modello rivisitato

Razer è tornata a dire la propria nel mondo dei PC portatili, parlando ufficialmente di un “nuovo” modello, il quale non è altro che la rivisitazione di un precedente dispositivo, adesso decisamente più al passo con i tempi e pronto a migliorare l’esperienza di gioco di moltissimi utenti. Nello specifico, parliamo di una revisione del Razer Blade 17, che questa volta presenta diversi dettagli aggiuntivi in grado di migliorare notevolmente le potenzialità del dispositivo, che perde anche la scritta “Pro” nel nome, forse in vista di un modello più avanzato di cui non si è ancora parlato in arrivo nel prossimo futuro.

Nonostante a prima vista il nuovo Razer Blade 17 possa facilmente essere scambiato con il suo gemello più debole, le differenze sono molte e si sentono. Lo schermo rimane da 17 pollici e vengono offerte molte possibilità agli utenti, visto che si passa da configurazione come 1080p a 360Hz fino a 4K a 120Hz, sfruttabili grazie a quanto migliorato sotto la scocca.

Il nuovo Razer Blade 17 si presenta infatti con processori fino all’Intel Core i9 di 11esima generazione (Intel Core 19-11900H e non la versione unlocked 19-11980HK), e permette configurazioni con schede video fino alla GeForce RTX 3080 per quanto concerne il lato grafico, il che fornisce ottime possibilità sia per programmi di lavoro che per il gaming. Una delle più grandi novità è la webcam 1080p inclusa, che risulta particolarmente comoda e può tornare utile in molteplici situazioni.

Fra le altre novità, incluse anche nel Razer Blade 15, troviamo il rivestimento anti-impronte digitali, quad speaker, audio spaziale THX e un migliore trackpad. Come confermato, le configurazioni partono da un prezzo di 2.399$ per un display non-touch 1440p a 165Hz, con RTX 3060, 16GB di RAM, un Intel Core i7 e 1TB di SSD PCIe. Per quanto concerne la RTX 3080, serve arrivare invece a 3.299$, con schermo 1080p a 360Hz. La miglior configurazione con display 4K 120Hz, RTX 3080 e Intel Core i9-11900H si presenta invece a 3.699$.