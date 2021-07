Joe Exotic: cancellata la serie Amazon con Nicolas Cage

C’era attesa attorno alla serie TV di Amazon che avrebbe raccontato la storia di Joe Exotic mettendo al centro come protagonista Nicolas Cage, ma la produzione è stata cancellata. A rivelarlo è stato lo stesso Cage intervistato da Variety, che ha parlato del fatto di non essere più coinvolto nel progetto, e che la stessa Amazon non sta più portando avanti la produzione.

Ecco le parole di Nicolas Cage sulla serie cancellata dedicata a Joe Exotic:

Ho letto due eccellenti sceneggiature, che ho pensato fossero davvero eccellenti, ma credo che Amazon abbia considerato questo materiale come vecchio, e che si doveva produrre un po’ prima. Ad un certo punto hanno pensato che la luce che emanava quel progetto si stesse sbiadendo sulla distanza, e che non fosse più così rilevante.

Sicuramente dispiacerà non poter vedere più Nicolas Cage vestire i panni di Joe Exotic. La serie avrebbe dovuto raccontare la storia di Joe Schreibvogel, a.k.a Joe Exotic, un eccentrico custode di uno zoo in Oklahoma che lotta per tenere in piedi la struttura, a costo anche di mettere a rischio sé stesso, ed il suo benessere mentale.