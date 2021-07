G.I. Joe: in sviluppo una nuova serie animata

Marcelo Masotti di Hasbro ha rivelato che è in sviluppo una serie animata dedicata a G.I. Joe, che farà il suo debutto nel 2022.

Dopo il film Snake Eyes: G.I. Joe Origins è pronto un nuovo progetto dedicato, stiamo parlando di una serie animata su G.I. Joe. Hasbro porterà avanti questa produzione che farà il suo esordio durante il 2022. Gli appassionati possono quindi prepararsi ad un periodo nel segno di G.I. Joe.

La notizia dedicata alla serie animata su G.I. Joe è stata rivelata da Marcelo Masotti di Hasbro, che ha dichiarato che il progetto debutterà l’anno prossimo, e sarà seguito da una seconda stagione nel 2023. Non sono stati diffuso altri dettagli, come, ad esempio, il network o il servizio di streaming che distribuirà la serie animata, però sembra che sia stata mostrata una breve clip con Snake Eyes e Storm Shadow.

Sembra che la serie mostrerà comunque molti dei personaggi del roster di G.I. Joe. Nel frattempo però, in attesa di notizie più dettagliate, gli appassionati potranno godersi il film Snake Eyes: G.I. Joe Origins.

Il lungometraggio è in arrivo nelle sale italiane il prossimo 21 luglio, e vede Henry Golding nei panni del solitario Snake Eyes, che viene accolto in un antico e segreto clan giapponese chiamato Arashikage, dopo aver salvato la vita del loro erede legittimo. Una volta arrivato in Giappone, Snake Eyes impara dagli Arashikage le vie del guerriero ninja e trova anche un posto da potere chiamare casa. Ma, quando i segreti del suo passato vengono svelati, l’onore e la lealtà di Snake Eyes saranno messi alla prova, rischiando di incrinare la fiducia di coloro che gli sono stati più vicino.