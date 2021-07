Facebook stanzia 1 miliardo di dollari per i creatori di contenuti

Facebook ha annunciato un’interessante novità che farà particolarmente felici i creatori di contenuti, visto che – come confermato – ha stanziato un fondo particolarmente sostanzioso per premiare sulla piattaforma di Facebook e Instagram diverse attività.

Come riportato sulle pagine di The Verge, su Facebook i creatori potranno ottenere un pagamento inserendo pubblicità nei propri video o raggiungendo determinate soglie di donazioni durante le live. Per quanto concerne Instagram invece, gli autori verranno pagati quando abiliteranno le pubblicità sui propri video di Instagram TV, ricevendo donazioni in live e creando video popolari nei Reels. Il tutto non è ancora particolarmente chiaro, in quanto dettagli più precisi verranno pubblicati solamente in seguito.

Attualmente, l’iniziativa è disponibile solo tramite invito, ma già quest’anno il tutto verrà espanso a più creatori, che potranno fruire dei bonus appena citati. L’obiettivo è quello di rendere Facebook la miglior piattaforma per milioni di autori con cui sostenersi, il che sottolinea la serietà degli intenti, e senza dubbio attira l’attenzione degli utenti che si trovano giornalmente a produrre contenuti.

Vi lasciamo qui di seguito alla dichiarazione ufficiale di Mark Zuckerberg su Facebook in merito a quest’ottima iniziativa.

We want to build the best platforms for millions of creators to make a living, so we're creating new programs to invest… Posted by Mark Zuckerberg on Wednesday, July 14, 2021

Vogliamo costruire la miglior piattaforma per milioni di creatori con cui sostenersi, quindi stiamo realizzando un nuovo programma per investire oltre 1 miliardo di dollari per ricompensare gli autori per i grandi contenuti che realizzeranno su Facebook e Instagram, già nel corso del 2022. Investire nei creatori non è nuovo per noi, ma sono emozionato nell’espandere questo lavoro nel tempo. Presto ulteriori dettagli.

Non ci resterà quindi che scoprire come la situazione si evolverà per gli autori nel corso dei prossimi mesi, considerando anche che Facebook ha già confermato la propria intenzione di creare ulteriori opzioni di guadagno sulle proprie piattaforme, di cui parlerà anche in questo caso nel prossimo futuro.