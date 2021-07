BLACKPINK The Movie: il trailer dell’evento musicale al cinema

Dopo il successo dei BTS al cinema arriva nelle sale la reunion dei fan delle Blackpink, le nuove star del K-POP femminile, con BLACKPINK THE MOVIE.

Le BLACKPINK, gruppo K-POP amato in tutto il mondo, celebrano il quinto anniversario dal loro debutto con l’uscita al cinema solo il 4, 5, 6, 7 e 8 agosto di BLACKPINK THE MOVIE: un regalo speciale pensato per le BLINKs, la fandom del gruppo.

La canzone di debutto delle BLACKPINK, il gruppo composto da Jisoo, Jennie, Rosè e Lisa, ha conquistato tutte le classifiche in Corea in sole quattro ore dall’uscita, annunciando l’arrivo di queste sorprendenti esordienti. Cinque anni dopo, le BLACKPINK sono diventate delle celebrità mondiali grazie al loro talento e alle prestazioni eccezionali, che vanno ben oltre i confini del K-POP e di una Girl Band.

BLACKPINK THE MOVIE, che uscirà in più di cento nazioni in tutto il mondo, si compone di diverse sequenze e di momenti dedicati a ognuna delle componenti del gruppo. Tra questi: The Room of Memories, un frammento sulla condivisione di cinque anni di ricordi dal debutto delle BLACKPINK; Beauty, con le riprese avvincenti di tutte e quattro le componenti del gruppo con le loro caratteristiche specifiche; Interviste esclusive e uno speciale messaggio per i fan.

‘THE SHOW’ (2021), ‘IN YOUR AREA’ (2018) e una dozzina di altre canzoni di successo delle BLACKPINK si dispiegheranno contemporaneamente sugli schermi di tutto il mondo per offrire ai fan un’esperienza toccante, come se si trovassero effettivamente a un ‘fan meeting’ e un concerto dal vivo.

