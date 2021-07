Turning Red: primo trailer per il prossimo film Pixar

Pixar, dopo il successo di Luca su Disney+, tornerà al cinema nel 2022 con Turning Red, commedia fantastica diretta da Domee Shi, Premio Oscar nel 2018 per il corto Bao. Ecco dunque il primo trailer, appena rilasciato su YouTube.

Il film vedrà protagonista Mei Lee (doppiata dalla giovane attrice Rosalie Chiang), una tredicenne con un “piccolo” problema: quando è preda delle emozioni si trasforma in panda minore gigante. E lei è preda delle emozioni, a quanto pare, in continuazione, da brava adolescente! Nel cast anche Sandra Oh, che interpreta l’imbarazzante figura materna, iperprotettiva e fonte di disagio.

Turning Red, prodotto da Lindsey Collins, arriverà nei cinema americani l’11 marzo 2022.

