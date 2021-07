The Mandalorian: l’apparizione di Luke Skywalker in uno speciale di Disney Gallery in uscita ad agosto

Una puntata speciale di Disney Gallery sarà dedicata all'episodio di The Mandalorian 2 in cui Luke Skywalker fa un'apparizione.

In The Mandalorian 2 uno dei momenti clou di tutta la stagione è l’apparizione finale di Luke Skywalker, un colpo di scena clamoroso che verrà ripreso anche in una puntata di Disney Gallery che mostrerà tutta la tecnologia che ha portato a questa speciale comparsa del personaggio.

Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian arriverà con questo episodio speciale il 25 agosto su Disney+, mostrando tutti i segreti nascosti dietro all’apparizione di Luke Skywalker. Nella puntata verrà mostrato come gli addetti alla produzione siano riusciti a ridare vita a Luke 37 anni dopo la sua apparizione ne Il Ritorno dello Jedi, dandogli un aspetto fisico simile a quello che il personaggio ha nell’ultimo film della vecchia trilogia.

Nella puntata si entrerà anche in alcuni particolari, come quello dedicato al momento in cui Luke e il mandaloriano di Pedro Pascal vengono ripresi all’interno della stessa stanza. E inoltre verrà mostrata anche la cura e l’attenzione da parte della produzione nel tenere nascosto per oltre un anno questo importante cameo che ha chiuso la seconda stagione di The Mandalorian.

La terza stagione di The Mandalorian arriverà, invece, dopo l’esordio su Disney+ della serie dedicata a Boba Fett, che uscirà a dicembre sulla piattaforma.