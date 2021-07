The Batman: Zoe Kravitz col costume di Catwoman in una fan art suggestiva

La Catwoman di Zoe Kravitz è stata immaginata in una fan art su Instagram in cui l'attrice indossa il costume del personaggio.

In attesa di nuovi trailer e filmati dedicati a The Batman ci sono appassionati che trascorrono il tempo provando ad immaginare i look dei vari protagonisti, e la fan art che immagina Zoe Kravitz nei panni di Catwoman è frutto proprio di questa visione.

Ecco la fan art con Zoe Kravitz con il costume di Catwoman condivisa da pennock_art.

Queste, invece, sono le parole di Zoe Kravitz sul costume che indosserà nel film:

Credo che se non fosse successo tutto questo sarebbe già stato svelato. Lo adoro… il tono di questo film lo rende unico. È divertente, non pensavo che fosse così difficile fare qualcosa di così semplice come il vestito originale. È come chiedersi come reinventare un giubbotto di jeans. È di jeans, è un giubbotto, cos’altro ci puoi fare? Ma Jacqueline Durran, che è la nostra costumista, è davvero un genio.

A vestire i panni dei protagonisti di The Batman sono Robert Pattinson (Bruce Wayne, alias Batman) e Zoe Kravitz (Selina Kyle, alias Catwoman). Nel cast sono presenti anche Colin Farrell (Pinguino), Paul Dano ( l’Enigmista) e Jeffrey Wright (James Gordon), mentre John Turturro sarà il boss della Mafia e Barry Keoghan l’agente di polizia di Gotham City Stanley Merkel, che nei fumetti è il partner di Jim Gordon

The Batman uscirà il 4 marzo 2022.