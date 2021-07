Social Commerce: preparatevi a fare shopping su Instagram e TikTok, fenomeno in crescita

Lo shopping si sposta sui social network: fenomeno in ascesa negli USA, domina Facebook. Mentre in Cina è già una realtà consolidata.

eMarketer fotografa un cambiamento in atto: i social network diventano sempre più centrali nel settore dell’e-commerce, forse a discapito delle piattaforme tradizionali come Amazon. Insomma, in un domani non troppo distante ci rivolgeremo a TikTok, Instagram e Facebook per il nostro shopping. A guidare il cambiamento saranno i brand e gli influencer.

Ma capiamoci: è una rivoluzione in corso, proprio ora. Secondo eMarketer , entro la fine del 2021 gli acquisti sui social negli USA dovrebbero valere 36 miliardi di dollari.

Negli USA sono già 56 milioni i residenti che hanno effettuato almeno un acquisto attraverso Facebook, che detiene il 22,3% del settore ‘social commerce‘. Segue un’altra proprietà dell’impero di Zuckerberg: Instagram, che occupa il 12,9% delle quote di mercato. Il terzo social più usato per gli acquisti dagli americani è Pinterest, con il 5,6% del mercato.

Se l’occidente inizia a muovere i primi passi verso questa direzione, in Cina il social commerce è già una realtà consolidata: nel 2021 le persone che useranno social come WeChat per gli acquisti saranno 424 milioni. Ma la Cina, continua eMarketer, è anche il laboratorio usato dai brand per sviluppare nuove tecniche di vendita – ad esempio con le televendite in streaming, sempre con gli influencer – che presto vedremo anche negli USA e in Europa.