Fenomeno dell’ultima stagione dei premi televisivi con gli Emmy Awards, Schitt’s Creek si prepara finalmente a fare il suo esordio in Italia grazie ad Infinity+, precisamente dal 13 Luglio con la prima stagione. Ogni mese, fino a Dicembre, verrà rilasciata una nuova stagione fino al completamente del cofanetto!

La serie TV canadese – giunta alla sua sesta stagione per un totale di 80 episodi – è stata creata da Daniel Levy assieme a suo padre Eugene Levy, celebre per essere stato il papà di molte commedie “teen” dal sapore anni novanta, come la celebre American Pie. Del resto, anche nel caso dello show ideato assieme al figlio, Eugene Levy interpreta un papà, anche se molto diverso rispetto all’iconico Noah Levenstein.

Protagonisti dello show sono la famiglia Rose – composta da Johnny e Moira Rose (Eugene Levy e Catherine O’Hara), e dai figli David e Alexis (Dan Levy ed Annie Murphy) – un tempo facoltosi borghesi che ostentavano ricchezza a destra e a manca e che, “improvvisamente”, si sono ritrovati poveri in canna. Vista la situazione poco felice, per non dire drammatica, i Rose decidono di trasferirsi nel particolarissimo borgo di Schitt’s Creek, tanto di nome quanto di fatto, comprato diversi anni primi per goliardia. In fondo, chi mai andrebbe a vivere in un posto chiamato Schitt’s Creek? Ma si sà: a mali estremi, estremi rimedi.

E a Schitt’s Creek i Rose dovranno ricostruirsi una vita in primis, passando da una lussuosa villa ad un motel fatiscente, ma anche cercare di convivere e adeguarsi – in un modo o nell’altro – ai “vicini di casa” che non sembrano essere persone di larghe vedute e troppo inclini agli sfarzi, modi di fare, abitudini ed esternazioni della famiglia.

Quello che ci aspetta con Schitt’s Creek è una serie TV comedy dal taglio brillante e piccato, con quattro interpreti che fungono da matador e che sapranno sorprenderci con continui colpi di scena, situazioni paradossali e, soprattutto, conquistarci con quel gusto inconfondibili ed esilarante che contraddistingue la famiglia Rose, portandola direttamente nell’Olimpo di quelle famiglie televisive da sit-com a cui non si può proprio fare a meno di affezionarci.

Volete saperne di più? Dal 13 Luglio Schitt’s Creek vi aspetta su Infinity+!