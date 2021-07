James Gunn: “I cinecomics di oggi sono noiosi”

Considerando le critiche mosse da grandi registi come Martin Scorsese riguardo ai cinecomics, fa strano sapere che uno dei registi che ha fatto grande questo genere possa arrivare a dire che i film sui supereroi di oggi sono “noiosi”, eppure queste sono le parole di James Gunn.

Intervistato da SFX Magazine il regista James Gunn ha così parlato dei cinecomics, che oggi, secondo il suo parere, sono diventati un po’ noiosi:

Oggi come oggi mi annoiano un po’. Li ho adorati all’inizio e apprezzo il fatto che ci siano anche oggi persone che provano a fare cose diverse dal solito, non è quindi una regola valida al 100%, però la maggior parte di essi sono noiosi.

Gunn si riferisce anche alla sovrabbondanza di film del genere, che, a conti fatti, hanno intasato la distribuzione cinematografica. Il regista il 5 agosto arriverà al cinema con The Suicide Squad, e secondo Joel Kinnaman, che fa parte del cast, più che di un cinecomics si tratta di una commedia.

Posso dire che è come se abbia lavorato alla mia prima commedia- ha detto- però il tutto e arricchito da una forte impronta da vietato ai minori. Per me è stata una grande esperienza, perché non avevo mai fatto una commedia prima d’ora.