iPhone 13: anche nei colori inediti Sunset Gold e Rose Gold

L’iPhone 13 introdurrà due nuovi colori completamente inediti, stando ad un recente report. Si tratterebbe di una conferma di alcuni rumor delle scorse settimane.

Emergono nuovi dettagli sull’iPhone 13, che verranno presentati con ogni probabilità verso settembre. In totale saranno quattro gli smartphone che verranno presentati, con una conferma della line-up già vista l’anno scorsa. Nonostante le vendite sottotono l’iPhone Mini dovrebbe sopravvivere per almeno un’altra generazione.

Seguono poi gli iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max. I modelli high-end continueranno ad avere in esclusiva i sensori LiDAR, come riporta il noto leaker DylanDKT.

Ma torniamo ai rumor più recenti: Gizmochina parla di due colori inediti che andrebbero ad affiancare i modelli nei classici nero e bianco. Nota a margine, ricordiamo che si è anche parlato di un nero più scuro del solito “grafite” come esclusiva dell’iPhone 13 Pro.

L’iPhone 13 dovrebbe essere disponibile anche nei colori ‘Sunset Golg‘ e ‘Rose Gold. Nel primo caso, si tratta di un colore diverso dal ‘vecchio’ oro, contraddistinto da sfumature che tendono verso l’ottone.

Diverse settimane fa, si era poi anche parlato della possibilità che l’iPhone 13 venga proposto – per la prima volta da diversi anni – anche in rosa, forse però si parlava proprio del ‘Rose Gold’ menzionato da Gizmochina. Un altro rumor parlava invece di un’inedita colorazione a metà strada tra l’arancio e il bronzo. Al solito, rumor diversi rischiano di lasciarci disorientati e per scoprire cosa bolle veramente in pentola non resta che aspettare l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 13.