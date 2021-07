iPhone 13 con sensore LiDAR? Niente da fare, sarà solo sui modelli Pro e Pro Max (rumor)

Sensori LiDAR su tutti gli smartphone di Apple? Purtroppo no. Secondo il leaker DylanDKT i sensori LiDAR continueranno ad essere un’esclusiva dei modelli highend anche nel 2021 – e quindi li troveremo solo su iPhone 13 Pro e 13 Pro Max.

La possibilità che anche l’iPhone 13 potesse avere un sensore LiDAR era emersa all’inizio dell’anno. Ed effettivamente, sembra che Apple avesse preso seriamente in considerazione quest’opzione, salvo rinunciarci per non aumentare eccessivamente il Bill of Materials, ossia il costo dei componenti dello smartphone, con ricadute anche sul prezzo finale. Nulla esclude che un domani, con l’abbassamento dei costi, i sensori LiDAR possano raggiungere tutta la linea di iPhone della Apple.

Il primo prodotto di Apple con un sensore LiDAR è stato l’iPad Pro del 2020. Poi è stato il turno di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Il sensore consente al device di avere una mappatura più precisa degli spazi circostanti e, in particolare, una maggiore cognizione delle distanze tra gli oggetti: serve per migliorare l’autofocus e la modalità ritratto, ma anche per l’utilizzo della realtà aumentata. Ricordiamo che a differenza di altre soluzioni analoghe e meno costose – come un sensore ToF -, i LiDAR garantiscono ottime prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione. Insomma, un bel vantaggio.

Chi è interessato a questa tecnologia dovrà per forza di cose optare su un iPhone 13 Pro questo autunno. In apertura, un render che immagina il nuovo smartphone della Apple a cura di LetsGoDigital.