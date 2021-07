Instagram aggiunge un nuovo sistema per la sicurezza

A partire da oggi, Instagram ha introdotto un nuovo sistema per migliorare la sicurezza dell’account degli utenti. Si tratta di un checkup della sicurezza, il quale è in grado di controllare i login, le informazioni profilo e i contatti per il recupero dell’account. Nonostante Instagram raccomandi l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori, il nuovo strumento non fa lo stesso, forse poiché questa non è strettamente necessaria per assicurarsi la piena sicurezza del proprio account sul social network.

Inoltre, Instagram inizierà nel corso delle prossime settimane ad abilitare l’autenticazione degli account attraverso il numero di WhatsApp degli utenti, in maniera simile a quanto avviene con gli SMS quando si tenta di effettuare il login. Questa novità può risultare particolarmente utile, specialmente per coloro che utilizzano più dispositivi con lo stesso numero WhatsApp, e possono quindi ottenere più velocemente le cifre necessarie per il login.

La compagnia ci ha tenuto a specificare che i casi di phishing sono in costante aumento da tempo, e che sono molti gli utenti con cattive intenzioni che tentano di rubare gli account su Instagram, spesso con il fine di cambiare le credenziale e usarli per il proprio interesse, o magari rivenderli. Si tratta ovviamente di attività illecite, ed è bene stare attenti nel caso in cui si riceva strani messaggi, che indicano magari un possibile hacking dell’account che va risolto in qualche modo o che si stanno violando le politiche delle proprietà intellettuali, e messaggi simili totalmente falsi.

Come l’azienda ricorda, in caso di reali problemi Instagram non invia messaggi privati, ma email specifiche, che possono essere visualizzate anche attraverso l’applicazione. L’obiettivo che le novità introdotte da Instagram migliorino la sicurezza degli account e riducano al minimo problemi che purtroppo vengono segnalati ogni giorno. Non ci resterà che scoprire nel corso delle prossime settimane se il nuovo sistema riuscirà a migliorare la situazione in seguito a dei rapporti ufficiali.