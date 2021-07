Discord acquisisce Entropy per migliorare la propria moderazione

Discord continua a espandere i propri orizzonti, puntando questa volta a migliorare alcuni dei problemi che affliggono la piattaforma. Si tratta in realtà di fenomeni più che comuni nel web, visto che parliamo di tossicità in chat e di abusi verbali, che capitano molto spesso fra gli utenti, ed è bene vengano fermati da parte delle aziende.

La compagnia che possiede la piattaforma di messaggistica ha acquisito Sentropy per portare avanti questo scopo. La compagnia in questione si occupa di realizzare sistemi basati sull’intelligenza artificiale per rilevare odio e abusi di ogni tipo. Attualmente, Discord usa diversi livelli di moderazione, fra risorse umane e admin che si occupano di curare i server. Nonostante i termini dell’acquisizione non siano ancora stati ancora divulgati, sappiamo che Discord farà il possibile per usare le tecnologie di Sentropy al fine di limitare problemi come i suddetti nelle chat.

Di seguito, la dichiarazione del CEO di Sentropy, John Redgrave, che ha discusso sull’annuncio dell’acquisizione da parte di Discord:

Le tecnologie e i processi per fiducia e affidabilità non dovrebbero essere usati come un vantaggio competitivo. Meritiamo tutti la sicurezza fisica e digitale, e i moderatori meritano invece strumenti migliori che possano aiutare loro a fare uno dei lavori online più difficili in maniera più efficace e con meno impatti dannosi.

L’uomo ha anche aggiunto successivamente, sul blog ufficiale:

Discord rappresenta la nuova generazione di compagnia sociali – una generazione dove gli utenti non sono il prodotto che viene venduto, ma il motore per connettività, creatività e crescita. In questo modello, la privacy dell’utente e la sua sicurezza sono prodotti essenziali, non qualcosa a cui pensare successivamente. Il successo di questo modello dipende dal costruire fiducia e sicurezza di nuova generazione in ogni prodotto. Non prendiamo con leggerezza questa responsabilità, e siamo onorati di lavorare su scala con Discord e con le sue risorse per incrementare il nostro impatto.

Non ci resterà quindi che scoprire in che modo Entropy riuscirà a contribuire nel migliorare la piattaforma social nel corso dei prossimi mesi.