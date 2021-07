Corto Maltese: una serie live action annunciata al Festival di Cannes

Arriva dal Festival de Cannes un annuncio che farà felici tutti i fan del leggendario Hugo Pratt e dell’altrettanto leggendario personaggio da lui tratteggiato: Corto Maltese. Sarà difatti Red Production, divisione inglese della prolifica casa di produzione Studiocanal, ad occuparsi della realizzazione di una serie dal vivo sul personaggio.

Non sono disponibili molti dettagli in merito, come il cast, la destinazione finale dell’opera o una presunta data di uscita: sappiamo però che sarà sceneggiata da Andrew Knight, noto per i copioni di La battaglia di Hacksaw Ridge e Jack Irish.

Si tratta del primo live action dedicato al personaggio, finora portato però più volte a teatro e in animazione.

