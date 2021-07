Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: trailer del film con Albanese e Cortellesi

Antonio Albanese e Paola Cortellesi tornano nei panni di Monica e Giovanni nello spassoso sequel Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto.

Presentato in anteprima ieri sera durante un’arena estiva romana che ha proiettato il primo film dell’ormai saga, arriva oggi sul canale ufficiale di Vision Distribution su YouTube il trailer di Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, che vede naturalmente Antonio Albanese e Paola Cortellesi tornare nei panni della scoppiatissima coppia formata da Giovanni e Monica.

Il film di Riccardo Milani vede nel cast anche Sonia Bergamasco, Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Simone De Bianchi, Alice Maselli e la partecipazione di Claudio Amendola: arriverà nei cinema dal 26 agosto, con delle anteprime speciali il 14 e 15 agosto.

Questa la sinossi ufficiale:

Tre anni dopo. Mentre Alessio e Agnese si rincontrano in un pub di Londra, a Roma Monica finisce in carcere per colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata nei fusti dell’olio di “Pizza e Samosa”, e chiama Giovanni (Antonio Albanese) in cerca di aiuto. Il nostro “pensatore”, ora legato alla giovane e rampante Camilla (Sarah Felberbaum), è impegnato in un progetto di recupero di uno spazio in periferia. Per far uscire Monica di prigione, Giovanni riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata da Don Davide (Luca Argentero), tanto bello quanto pio. È così che le vite di Monica e Giovanni si intrecciano nuovamente ma questa volta, pur con le solite differenze del caso e i mille guai in cui si cacceranno, tra i due sembra nascere una vera storia d’amore. Intenzionati a rivelare al mondo la loro relazione, organizzano un pranzo a Coccia di Morto con tutta la famiglia, compresi Sergio (Claudio Amendola), Luce (Sonia Bergamasco) e ovviamente i due ragazzi. Ma è proprio qui che succede l’impensabile…

