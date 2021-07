STAR WARS: THE BAD BATCH 1×10 “Terreno Comune” e 1×11 “Patto col Diavolo” due episodi tutti da commentare e ricchi di dettagli da analizzare, sempre con il nostro Roby. Cosa ha in serbo la nuova serie di Disney+ per noi appassionati della Galassia lontana lontana? Scopriamolo!