Luna delle Fragole: ecco il fenomeno che illuminerà il cielo notturno

La Luna delle Fragole è famosa perché proietta una tonalità calda, dato che è bassa all’orizzonte. Il suo nome, secondo l’Old Farmer’s Alamanc, deriva dalle tradizioni dei nativi americani che associavano la luna piena di giugno alla maturazione delle fragole e al raccolto che ne seguiva.

Secondo il National Geographic, le culture europee hanno chiamato la luna piena di giugno la “Luna di Mead”, “Luna di miele” o “Luna di rosa”. Possiamo anche accostare questi nomi romantici con la tradizionale stagione dei matrimoni, ovvero il mese di giugno. Comunque, a dispetto del nome, la Luna delle Fragole non diventa rosa. Il suo è un colore ambrato, che deriva dalla bassa posizione nel cielo durante i mesi estivi, in particolar modo nell’emisfero settentrionale.

Cosa sappiamo della Luna delle Fragole, un evento astronomico molto atteso

La Luna delle Fragole di quest’anno coincide con un altro evento astronomico davvero affascinante, ovvero l’occultazione di Antares, una supergigante rossa e la stella più luminosa in assoluto della costellazione dello Scorpione. Questo fenomeno sarà visibile in Australia, Nuova Zelanda e in alcune zone del Pacifico meridionale e quindi chi avrà la fortuna di essere lì, potrà vedere il passaggio della luna davanti ad Antares. Questo evento, estremamente raro, secondo Live Science si verificherà subito dopo il tramonto e comunque intorno alle ore 19:00 locali.

Ricordiamo che Antares è soprannominato “il cuore dello scorpione” e ha una tonalità rossastra che ricorda i toni caldi della Luna delle Fragole. Quest’ultima ha un significato astronomico come una delle lune piene più basse dell’anno. Questo è dovuto alla sua vicinanza con il solstizio d’estate quando, come noto, il sole è più alto e la luna appare di fronte e quindi più bassa. Inoltre, dato che la Terra si sta avvicinando all’afelio, la Luna delle Fragole è una delle lune piene più lontane in assoluto.

La Luna delle Fragole sarà visibile in gran parte del mondo, ma la tempistica varia in base alla posizione in cui ci si trova. Negli Stati Uniti, il sorgere della luna inizierà verso le 20.30 a New York e alle 20:00 a Los Angeles. Nelle Filippine, invece sarà visibile immediatamente dopo le 18.00.