Silverhawks – I falchi d’argento avrà una serie animata revival

Gli appassionati di cartoni animati anni ’80 potranno essere contenti del fatto che è entrato in sviluppo un revival della serie animata su Silverhawks – I falchi d’argento. Si tratta di una serie prodotta da Telepictures Productions, Lorimar-Telepictures e Warner Bros sviluppata dalla Pacific Animation Corporation, ed andata in onda nel 1986.

Al centro della serie animata, ambientata nel 29esimo secolo, c’è il poliziotto bionico Comandante Stargazer che ha reclutato i SilverHawks, degli eroi che sono formati parzialmente da metallo, per combattere contro Mon-Star, un capo della mafia aliena capace di trasformarsi in una creatura blindata.

La serie animata revival dedicata ai Silverhawks riporterà in vita tutti i protagonisti del cartone animato originale. Il progetto sarà sviluppato dalla The Nacelle Company con la partecipazione della compagnia di produzione di giocattoli Super 7, che ha dichiarato:

Silverhawks è un franchise molto amato, che è stato ignorato per troppo tempo. Siamo entusiasti di poter lavorare con The Nacelle Company per ridare vita a questi personaggi che sono stati molto amati da certi appassionati. Il nostro obiettivo è anche quello di far conoscere questa serie animata a tante persone delle nuove generazioni.