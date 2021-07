iPad Mini con nuovo design: arriva questo autunno, l’attesa è (quasi) finita

Il piccolo della Apple sta finalmente per ricevere il tanto atteso update. Il nuovo iPad Mini 2021 dovrebbe arrivare non più tardi di questo autunno. A dirlo è la firma di Bloomberg Mark Gurman, voce autorevole per tutto ciò che concerne la mela morsicata.

Negli ultimi mesi, tutte le altre linee di iPad hanno ricevuto un importante update: iPad, iPad Air e iPad Pro. L’iPad Mini è l’unico a non essere stato toccato. Il modello attualmente in vendita risale al 2019, e ormai il gap – sia per specifiche, sia per linguaggio del design – con gli altri tablet di Apple inizia a farsi sentire tutto.

Il nuovo iPad Mini – così anticipano i rumor – dovrebbe avere cornici molto più sottili, probabilmente non avrà il tasto Home. Dimensioni analoghe, ma uno schermo molto più ampio. Probabilmente troveremo la tecnologia Touch ID integrata sul tasto di accensione e spegnimento, oltre che un SoC all’altezza dei chip montati sugli altri iPad più recenti.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, inizialmente l’iPad Mini 2021 sarebbe dovuto essere presentato nel corso della prima metà dell’anno, ma l’azienda ha optato per un rinvio nel secondo semestre. Il rinvio potrebbe essere stato imposto dalla crisi dei semiconduttori.