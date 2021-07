Harry Potter and the Cursed Child torna finalmente a teatro

Con l'affievolirsi della pandemia tornano gli spettacoli teatrali e, tra questi, il ritorno di Harry Potter and the Cursed Child è molto atteso dai fan.

La pandemia di COVID-19 ha inferto un duro colpo a cinema e teatri, che solo ora stanno cominciando ad alzare la testa: e se nelle sale tornano i blockbuster, anche nei teatri si festeggia il ritorno delle grandi produzioni: il Primo Ministro Boris Johnson ha affermato, difatti, che i teatri torneranno a pieno regime dal 19 luglio. Tra queste c’è sicuramente Harry Potter and the Cursed Child, ovvero lo spettacolo dal vivo che rappresenta il vero e proprio sequel canonico (per quanto molto discusso, nel fandom) delle avventure del maghetto occhialuto nato dalla penna di J.K. Rowling.

Le oltre 400 pagine di copione sono state riportate in uno spettacolo teatrale di enorme successo a Londra fin dal 2016, con nuove installazioni in giro per il mondo negli anni successivi: prima Broadway nel 2018, con Melbourne e San Francisco nel 2019. La pandemia ha stoppato ulteriori repliche, ma arriveranno anche le tanto attese, e finalmente confermate, versioni canadesi, tedesche e nipponiche della produzione, tra la fine del 2021 e nel corso del 2022.

E dopo la conferma del ritorno sui palchi di Broadway il 16 novembre di quest’anno, arriva ora la possibilità effettiva di acquistare i primi biglietti per le nuove date londinesi: la nuova stagione teatrale dell’opera, difatti, partirà il 14 ottobre ed è stata celebrata con una nuova locandina e la rivelazione del cast principale.

Jamie Ballard sarà Harry Potter, mentre Susie Trayling interpreterà Ginny Potter; del cast dei personaggi “classici” ora adulti abbiamo il ritorno anche di Thomas Aldridge come Ron Weasley, con Michelle Gayle come Hermione Granger e James Howard nei panni di Draco Malfoy.

La nuova generazione di personaggi, invece, sarà rappresentata da Dominic Short (Albus Severus Potter), Luke Summer (Scorpius Malfoy) e Phoenix Edwards (Rose Granger-Weasley).

Potete trovare tutte le informazioni in proposito a biglietti, norme di sicurezza etc. sul sito ufficiale della pièce teatrale: vi lasciamo con la sinossi ufficiale del libro nella versione Salani (Harry Potter e la Maledizione dell’Erede), ricordandovi che l’opera è nata per essere rappresentata a teatro e non è prevista una versione cinematografica.

L’ottava storia. Diciannove anni dopo… È sempre stato difficile essere Harry Potter e non è molto più facile ora, da impiegato al Ministero della Magia, oberato di lavoro, marito e padre di tre figli in età scolare. Mentre Harry Potter fa i conti con un passato che si rifiuta di rimanere tale, Albus, suo secondogenito, deve lottare con il peso di un’eredità famigliare che non ha mai voluto. Quando passato e presente si fondono in un’oscura minaccia, padre e figlio apprendono una scomoda verità: il pericolo proviene a volte da luoghi inaspettati. Basato su una storia originale di J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne, Harry Potter e la Maledizione dell’Erede è un nuovo spettacolo di Jack Thorne. È l’ottava storia della serie di Harry Potter e la prima a essere rappresentata a teatro. Questa Edizione Speciale Scriptbook del testo teatrale porta la nuova avventura di Harry Potter, dei suoi amici e della sua famiglia ai lettori di tutto il mondo, in seguito alla première che si è tenuta nel West End di Londra il 30 luglio 2016.

