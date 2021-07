ByteDance: la holding di TikTok ferma la quotazione?

Come confermato da parte del Wall Street Journal, sembra che per il momento ByteDance abbia messo in stallo la quotazione per dedicarsi ad altre questioni.

ByteDance, holding di TikTok, non pianifica attualmente alcuna quotazione, o almeno questo è quel che sembra attualmente. L’idea che sembrava ormai quasi realtà pare congelata a tempo indeterminato, o come pare, fino a che l’azienda non riuscirà prima a raggiungere traguardi più importanti. La conferma è arrivata da parte del Wall Street Journal, il quale ha confermato che il fondatore di ByteDance, ovvero Zhang Yiming, ha preso la decisione di posticipare la quotazione già a marzo dopo un incontro.

Sembra che in questa sede sia emerso che l’azienda dovrebbe concentrarsi principalmente sul risolvere i problemi legati alla sicurezza dei dati, e che quindi questo piano vada – almeno per il momento – messo in secondo piano. Come emerso sul portale di The Verge, una spokeperson di ByteDance si è rifiutata di commentare in alcun modo rumor e speculazioni, non fornendo quindi ulteriori dettagli in merito alla questione, d’altronde neanche confermata ufficialmente.

Nonostante l’assunzione di Zi Chew come Chief Financial Officer a marzo abbia fatto pensare che ByteDance fosse particolarmente vicina all’essere quotata, c’è da specificare che l’azienda non ha in alcun modo confermato la questione, e che quindi per il momento si tratta ancora di voci insistenti non ufficiali, che tuttavia potrebbero presto essere chiarite da parte della compagnia.

Non ci resterà che vedere sé e quando la situazione si evolverà, sperando che questa volta delle dichiarazioni ufficiali riescano a placare la curiosità degli utenti e forniscano più chiarezza sul destino di ByteDance.

In queste settimane, TikTok continua la sua guerra per eliminare gli account non conformi alle linee guida della piattaforma. In soli 3 mesi, un totale di 11 milioni di profili è stato chiuso ufficialmente da parte dell’azienda, ma vi invitiamo a leggere il nostro articolo di approfondimento per tutti i dettagli in merito alla vicenda.