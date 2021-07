Black Adam: Dwayne Johnson mostra il costume in una nuova foto

Dwayne Johnson ha mostrato una parte del costume del suo Black Adam in una foto che ha postato su Instagram in cui si è mostrato nei panni del personaggio durante una scena sul set. The Rock ha voluto anche far notare come il senso di maestosità e grandezza sia più che evidente nell’immagine, e sarà ben visibile nel film.

Qui sotto trovate l’immagine di Dwayne Johnson con il costume di Black Adam in una scena del film.

Il film è arrivato alla fine delle riprese. Lo stesso Dwayne Johnson lo ha annunciato qualche giorno fa, parlando del fatto che si era prossimi all’ultima settimana di lavori sul set.

Dwayne Johnson in Black Adam sarà affiancato da Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Pierce Brosnan (Doctor Fate). In Black Adam ci saranno anche Sarah Shahi e Marwan Kenzari, i cui ruoli sono ancora sconosciuti.

Ovviamente c’è grande attesa per l’ingresso nel DC Cinematic Universe di Dwayne Johnson, che sarà l’interprete di Black Adam. Il lungometraggio cercherà di bissare il successo di Shazam!, film che ha ottenuto 360 milioni di dollari in tutto il mondo, portando un personaggio fresco, capace di dividersi tra avventura e umorismo, quali è lo Shazam interpretato da Zachary Levi.