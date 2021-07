The Witcher: Ronin, booktrailer del manga con Geralt in versione Samurai

CD Projekt Red è prossima a lanciare la campagna Kickstarter per l'edizione deluxe di The Witcher: Ronin, e pubblica il book trailer del manga.

Gli appassionati di The Witcher hanno visto, recentemente, l’arrivo delle versioni “alternative” dei personaggi della saga in vesti tipiche del Giappone delle leggende: in particolare Geralt e Ciri, presenti sia come skin in Gwent che come stupende statue da collezione (e Yennefer è in arrivo). Ora arriva anche il manga ufficiale, The Witcher: Ronin, di cui è stato diffuso il booktrailer.

Si tratta di un manga originale, la cui storia non sarà canonica nell’universo di The Witcher (né quello videoludico né tanto meno in quello dei romanzi) in cui Geralt è un samurai rinnegato -un ronin- che caccia yokai ed è sulle tracce di Yuki Onna, la leggendaria Signora delle Nevi.

La storia è stata ideata da Rafal Jaki, editor dei fumetti della saga per otto anni e tra gli autori di Gwent, mentre i disegni sono di Hataya, mangaka nota per Neko no Matasaburou e Mangaka Joshi.

L’idea di questo fumetto nasce nel 2015, quando Jaki vola ai PlayStation Awards in Tokyo insieme al co-fondatore di CDPR, Adam Badowski, sfoggiando una stupenda t-shirt originale con sopra Geralt in una versione da samurai onorevole disegnata dall’artista della saga videoludica Robert Adler, da un’idea dello stesso Jaki, grande esperto di cultura nipponica. Inutile dire che è stato un successo di design immediato, che ha portato poi alla creazione delle statue e, ora, del fumetto.

Del resto, la figura di Geralt ben si adatta a una trasposizione in terra nipponica, con lui sterminatore di demoni e yokai invece che di mostri del folklore slavo, ma in veste di ronin e non di vero e proprio witcher. La realizzazione in veste di “Elseworld” storia ambientata in un universo alternativo è stata ispirata da storie come Superman Red Son, in cui Kal-El precipita nell’ex Unione Sovietica, invece che in Kansas, con tutti i cambiamenti del caso.

A differenza dei fumetti di The Witcher già esistenti e realizzati insieme a Dark Horse Comics, questo manga vedrà l’arrivo di una campagna Kickstarter decisa a raggiungere un pubblico globale tramite la realizzazione di una collector’s edition dell’opera. Non sono stati resi noti i vari tier dell’offerta, ma sappiamo che oltre al volume base (100 pagine a colori, con copertina rigida) avremo anche tre storie brevi realizzate da guest artist non ancora rivelati. La pagina della campagna è già presente su Kickstarter, ma non è ancora attiva: il progetto partirà entro un paio di mesi.

