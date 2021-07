The Witcher: Nightmare of the Wolf, nuovo teaser e featurette per il film prequel

Il canale YouTube ufficiale Netflix dedicato al mondo di The Witcher ha presentato due nuovi video dedicati a The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Ancor prima che ci fosse Geralt, c’era Vesemir, il suo mentore: la sua storia verrà raccontata in un film d’animazione per Netflix, dal titolo The Witcher: Nightmare of the Wolf, che arriverà il 23 agosto, di cui possiamo vedere un nuovo teaser dedicato al protagonista e un dietro le quinte dello Studio Mir, che lo ha realizzato.

Questa la sinossi ufficiale del film, che sarà diretto da Lauren S. Hissrich a partire dalla sceneggiatura curata da Beau DeMayo:

Il mondo di The Witcher si espande in questo film anime in 2D dove una nuova e potente minaccia incombe sul Continente.

Leggi anche: